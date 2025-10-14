إيطاليا.. تظاهرة حاشدة رفضا لمباراة مع "إسرائيل"

وتجمع الآلاف من المحتجين عند الساعة 5:30 مساء أمام الملعب، ليس لحضور المباراة ولكن في وقفة تضامنية مع فلسطين، رافعين شعارات من بينها "فلسطين حرة" و" ونتنياهو مجرما حرب".وجاءت المظاهرة احتجاجا على مشاركة الفريق الإسرائيلي في البطولة، في مشهد يظهر استمرار تأثر الرأي العام الأوروبي بالأحداث في الشرق الأوسط.وفي ظل حالة التأهب القصوى المعلنة في أوديني، تنتشر القناصة على سطح الفندق الذي يستضيف المنتخب الإسرائيلي، استعدادا لمباراته ضد اليوم الثلاثاء ضمن تصفيات .وانتشرت أصوات المروحيات، التي تراقب مدينة أوديني، منذ الصباح، قبل ساعات من انطلاق مباراة إيطاليا ضد التي ستقام على .وتم تصنيف المباراة ضمن فئة المخاطر القصوى، رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أوقف حربا استمرت عامين في .وقررت العديد من المحلات والمطاعم في مدينة أوديني عدم فتح أبوابها اليوم، وهناك قواعد صارمة للمتاجر التي ستفتح، تشمل إزالة أي أثاث خارجي أو أشياء أخرى قد تستخدم كسلاح محتمل.