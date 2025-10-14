الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
إيطاليا.. تظاهرة حاشدة رفضا لمباراة مع "إسرائيل"
دوليات
2025-10-14 | 13:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
135 شوهد
شهدت مدينة أوديني الإيطالية مساء اليوم الثلاثاء، تظاهرة حاشدة خارج الملعب الذي يستضيف مباراة المنتخب الإيطالي ونظيره الإسرائيلي في تصفيات
كأس العالم
2026.
وتجمع الآلاف من المحتجين عند الساعة 5:30 مساء أمام الملعب، ليس لحضور المباراة ولكن في وقفة تضامنية مع فلسطين، رافعين شعارات من بينها "فلسطين حرة" و"
ترامب
ونتنياهو مجرما حرب".
وجاءت المظاهرة احتجاجا على مشاركة الفريق الإسرائيلي في البطولة، في مشهد يظهر استمرار تأثر الرأي العام الأوروبي بالأحداث في الشرق الأوسط.
وفي ظل حالة التأهب القصوى المعلنة في أوديني، تنتشر
وحدات
القناصة على سطح الفندق الذي يستضيف المنتخب الإسرائيلي، استعدادا لمباراته ضد
إيطاليا
اليوم الثلاثاء ضمن تصفيات
كأس العالم
.
وانتشرت أصوات المروحيات، التي تراقب مدينة أوديني، منذ الصباح، قبل ساعات من انطلاق مباراة إيطاليا ضد
إسرائيل
التي ستقام على
ملعب فريولي
.وتم تصنيف المباراة ضمن فئة المخاطر القصوى، رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أوقف حربا استمرت عامين في
غزة
.
وقررت العديد من المحلات والمطاعم في مدينة أوديني عدم فتح أبوابها اليوم، وهناك قواعد صارمة للمتاجر التي ستفتح، تشمل إزالة أي أثاث خارجي أو أشياء أخرى قد تستخدم كسلاح محتمل.
مقالات ذات صلة
تظاهرات "حاشدة".. العالم ينتفض تنديدا بجرائم "إسرائيل" في غزة
07:19 | 2025-08-10
مظاهرة حاشدة في نيويورك تطالب باعتقال "مجرم الحرب نتنياهو"
14:45 | 2025-09-26
هل اعتُقل طياران أمريكيان لرفضهما التحليق بطائرة أسلحة إلى "إسرائيل"؟
05:12 | 2025-09-25
مايكروسوفت تطرد موظفين بسبب رفضهم العمل مع إسرائيل
02:33 | 2025-08-28
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مفاجأة مدوية بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم
رياضة
47.75%
18:25 | 2025-10-12
مفاجأة مدوية بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم
18:25 | 2025-10-12
الكشف عن أسباب رفض نتنياهو حضور قمة السلام في شرم الشيخ
دوليات
19.63%
07:56 | 2025-10-13
الكشف عن أسباب رفض نتنياهو حضور قمة السلام في شرم الشيخ
07:56 | 2025-10-13
كاساس: بعض لاعبي المنتخب تواصلوا معي لاخذ النصائح قبل مباراة السعودية
رياضة
16.88%
12:00 | 2025-10-13
كاساس: بعض لاعبي المنتخب تواصلوا معي لاخذ النصائح قبل مباراة السعودية
12:00 | 2025-10-13
الدولار ينخفض في كردستان ولا تغيير في بغداد
اقتصاد
15.74%
09:10 | 2025-10-14
الدولار ينخفض في كردستان ولا تغيير في بغداد
09:10 | 2025-10-14
المزيد
دمشق تكشف تفاصيل زيارة الشرع الى موسكو غدا
15:44 | 2025-10-14
ترامب يعلن تنفيذ ضربة على سفينة تتاجر بالمخدرات
13:53 | 2025-10-14
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
13:06 | 2025-10-14
"مرضية" و"مرتضى".. دمى مضادة للتوتر تورط منتجيها في إيران
12:39 | 2025-10-14
الزيارة الأولى منذ توليه منصبه.. الشرع غداً في موسكو
12:33 | 2025-10-14
بروكسل.. تفريق عشرات آلاف المحتجين بالغاز المسيل للدموع
11:16 | 2025-10-14
