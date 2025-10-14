ترامب يعلن تنفيذ ضربة على سفينة تتاجر بالمخدرات

أعلن الرئيس الأمريكي ، الثلاثاء، عن تنفيذ ضربة على سفينة تتاجر بالمخدرات قرب فنزويلا.

وقال في تصريحات صحافية، "نفذنا ضربة مميتة على سفينة تابعة لمنظمة إرهابية تتاجر بالمخدرات قبالة سواحل فنزويلا".

وأضاف "الضربة نفذت في المياه الدولية وقتلت 6 إرهابيين كانوا على متن السفينة ولم يصب أي من القوات الأمريكية بأذى".