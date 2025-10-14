دمشق تكشف تفاصيل زيارة الشرع الى موسكو غدا

ويجري الشرع زيارة رسمية إلى غدا، في إطار إعادة تنظيم العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث ملفات التعاون السياسي والاقتصادي، وفق ما ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء " ".وأوضحت في رئاسة الجمهورية السورية وفق "سانا"، أنه "من المقرر أن يلتقي الرئيس الشرع خلال الزيارة مع الرئيس الروسي ، لمناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين"، كما سيلتقي الشرع الجالية السورية في روسيا.وفي شباط الماضي، أفاد الكرملين بأن الرئيس أجرى محادثة هاتفية مع الشرع، مشيرا إلى أن بوتين أكد استعداد روسيا الدائم للمساعدة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في ، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية لسكانها.