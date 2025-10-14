مصرع 20 شخصا بحريق داخل حافلة شمالي الهند

ونقلت الوكالة، عن النائب المحلي عن الحزب الحاكم ماهانت براتاب بوري، قوله، إن الحافلة التي كانت تقل بين 35 و50 راكبا كانت على وشك بدء رحلتها بين مدينتي جايسالمر وجودبور في ولاية راجاستان عندما اندلع الحريق.وأكد أن فرق الإنقاذ انتشلت جثث 19 راكبا من داخل المركبة، بينما توفي شخص آخر متأثرا بحروقه في الطريق إلى المستشفى، كما أُصيب ما لا يقل عن 15 راكبا بجروح خطيرة نُقلوا على إثرها لتلقي العلاج في المستشفيات.وأوضح بوري أن الدخان بدأ يتصاعد من مؤخرة الحافلة بعد خمس دقائق فقط من مغادرتها جايسالمر بسبب ماس كهربائي مشتبه به، مشيرا الى أن السائق تمكن من إيقافها بالقرب من محطة عسكرية، إلا أن النيران سرعان ما التهمت المركبة بالكامل.