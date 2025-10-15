إسرائيل تحقق في رفات "غامضة" ضمن الصفقة.. هل هي خدعة من حماس؟

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن "الرفات الرابع قد لا يكون لأحد المختطفين الإسرائيليين". ولحسم الجدل حول هوية الجثة، تعتزم السلطات إجراء الفحوصات اللازمة لتحديد موقفها من الدفن.وكان للطب الشرعي الإسرائيلي قد تلقى مساء الثلاثاء 4 توابيت تحوي رفات رهائن بعد أن سلمتها للجيش الإسرائيلي.وأوضحت القناة العبرية أن كوادر المركز شرعت فور وصول التوابيت في تحديد هوية القتلى، والوقوف على أسباب وظروف الوفاة قدر الإمكان.وبخلاف عمليات تسليم جثامين الرهائن الإسرائيلية السابقة هذا الأسبوع، لم تكشف حماس عن أسماء القتلى الذين نُقلوا مساء الثلاثاء؛ ما أثار اتهامات بانتهاك الاتفاق.وفي تعليقه على الارتياب في هوية أحد الرهائن، قال الجيش الإسرائيلي إن "المختطفين المتوفين سيتم نقلهم إلى المركز الوطني للطب الشرعي التابع لوزارة ، وسيتم الإعلان رسميا عن مصيرهم للأهالي بعد استكمال عملية التعرف عليهم".