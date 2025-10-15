لهذا السبب.. ترامب يلوح بفرض العقوبات على اسبانيا

وقال في تصريح لصحافيين في «أعتقد أن هذا الأمر مهين جداً لحلف شمال الأطلسي»، مضيفاً «أدرس معاقبتهم تجارياً من خلال التعرفات بسبب ما فعلوه، وقد أفعل ذلك».وكان ترامب اقترح في الأسبوع الماضي طرد إسبانيا من بسبب عدم تلبيتها متطلبات الإنفاق الدفاعي البالغة 5% من الناتج المحلي الاجمالي التي كان قد شدّد عليها سابقاً.وفي حزيران، وافق حلف شمال الأطلسي الذي يضم 32 دولة على زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير على مدى العقد المقبل تحت ضغط من ترامب.وأصرّ الإسباني الاشتراكي، ، على أنّ لن تحتاج إلى تحقيق هذا الرقم الكبير. وتُعدّ إسبانيا من أقلّ دول حلف شمال الأطلسي إنفاقاً على الدفاع نسبياً.