باكستان "ترد الصاع" لطالبان.. حصيلة قتلى أفغانستان باشتباكات جديدة

وأعلن مسؤولون أفغان، اليوم الأربعاء، مقتل 15 مدنيا وإصابة العشرات في اشتباكات جديدة على الحدود مع باكستان، بعد 4 أيام من اعلان إيقاف هجومها الذي جاء "انتقاما" على عمليات قصف للقوات في استهدفت "طالبان باكستان".ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الناطق باسم إدارة الإعلام في منطقة سبين بولدك الأفغانية، علي ، أن اشتباكات اندلعت خلال الليل تخللها إطلاق قذائف هاون؛ ما أسفر عن مقتل 15 مدنيا.وأكد المسؤول في مستشفى منطقة سبين بولدك عبد الجان هذه الحصيلة، قائلا إن أكثر من 80 امرأة وطفلا أصيبوا أيضا في الاشتباكات.وتأتي هذه المواجهات بعد 4 أيام فقط من معارك دامية سابقة بين الطرفين على الحدود، اعترفت خلالها طالبان بمقتل 9 من عناصرها، بينما أعلنت باكستان مقتل 23 من جنودها.