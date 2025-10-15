الشرع يصل روسيا.. ملفات عدة على طاولة لقاء بوتين

وذكرت وكالة " " السورية أن زيارة الشرع تأتي في إطار إعادة تنظيم العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث ملفات التعاون السياسي والاقتصادي.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الكرملين أن المحادثات التي سيجريها الرئيس مع الشرع في ستركز على سبل تطوير العلاقات الروسية السورية والوضع في الشرق الأوسط.وجاء في بيان الكرملين: "في الخامس عشر من أكتوبر ستعقد محادثات بين الرئيس ورئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الذي سيصل إلى بزيارة عمل".