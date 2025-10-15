الكرملين: بوتين والشرع سيتطرقان إلى موضوع القواعد الروسية في لقاء موسكو

ووفقا لـ" "، قال بيسكوف "من الواضح أن هذا الأمر سيُثار بطريقة أو بأخرى خلال المحادثة مع الرئيس. نعم، يمكن توقع ذلك".وأضاف بيسكوف: "يوم مهم للعلاقات الروسية السورية. أول اتصالات وجها لوجه على أعلى مستوى منذ تغيير السلطة في الجمهورية العربية السورية".وأشار بيسكوف إلى أن الاجتماع سيبدأ بعد الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت .كما استبعد متحدث الرئاسة الروسية عقد أي مؤتمر صحفي بين الرئيسين عقب المحادثات.ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي .وأوضحت في رئاسة الجمهورية السورية لوكالة أنباء " " الرسمية في وقت سابق، أنه "من المقرر أن يلتقي الرئيس الشرع خلال الزيارة مع الرئيس الروسي ، لمناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين"، كما سيلتقي الشرع الجالية السورية في .