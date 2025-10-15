الشرع لبوتين: نحترم كل ما مضى من اتفاقيات بين البلدين

من جهته، قال الرئيس الروسي إن وسوريا تتمتعان بعلاقات خاصة منذ عقود عديدة، وأن العلاقات بين البلدين كانت دائمًا ودية للغاية.ووصف الانتخابات البرلمانية في بأنها نجاح كبير، مشيرا إلى أنها ستعزز الروابط بين كافة القوى السياسية.ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية ، في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي بوتين، بحسب السورية " ".