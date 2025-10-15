انتهاء المباحثات بين الشرع وبوتين.. هل تم التطرق لتسليم الأسد؟

وكان الرئيس السوري قد وصل إلى في زيارة رسمية اليوم الأربعاء على رأس وفد في أول زيارة من نوعها له منذ توليه زمام السلطة في في كانون الاول العام الماضي.وأجرى والشرع محادثات مغلقة بمشاركة عدد محدود من المسؤولين.وأشار الرئيس الروسي إلى أن العلاقات بين وسوريا كانت دائما ذات طابع ودّي للغاية.بعد ذلك، تواصلت المحادثات الروسية-السورية في الكرملين إلى طاولة إفطار عمل، بمشاركة وفدي البلدين.وقد أشاد الرئيس بوتين خلال لقائه الشرع بالعلاقات الروسية السورية، وقال إنه تربط البلدين أواصر خاصة منذ عقود.بدوره، أكد الرئيس السوري في مستهل لقائه الرئيس بوتين أن سوريا "ستحاول إعادة ضبط علاقاتها مع روسيا"، وأن الأهم الآن الاستقرار في البلاد والمنطقة.ورافق الشرع في زيارته وزير خارجيته ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وأمين عام رئاسة الجمهورية ماهر الشرع.أفاد مصدر حكومي سوري لـ فرانس برس بأن الرئيس السوري أحمد الشرع الذي وصل إلى موسكو الأربعاء سيطلب خلال زيارته الأولى إلى روسيا تسليم الرئيس المخلوع الذي فرّ إلى هناك في كانون الأول.وقال المصدر مفضلا عدم الكشف عن هويته إن "الرئيس الشرع سوف يطلب من الرئيس الروسي تسليم كل من ارتكب جرائم حرب وموجود في روسيا وعلى رأسهم الأسد".