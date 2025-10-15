ترامب يعلن وإسرائيل تنفي.. هل بدأت مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة؟

ولم تعلق على تصريح الرئيس الأمريكي عندما أعلن، أمس الأول الإثنين، في المصرية عن بدء المفاوضات، ولكنها نفت ما ورد بتقرير نشرته صحيفة "وول "، الأربعاء، عن بدء المفاوضات.ورهنت إسرائيل بدء المفاوضات باستكمال تسليم حركة "حماس" الفلسطينية جثامين 28 رهينة إسرائيلي أموات.وحتى اليوم، أقرت إسرائيل باستلام 7 من هذه الجثامين بعد أن قالت إن أحد الجثامين لا يتطابق مع هوية أي إسرائيلي.ونقلت صحيفة "اسرائيل اليوم" عن مصدر سياسي إسرائيلي نفيه ما ورد بتقرير " جورنال" بقوله إن: "التقرير غير صحيح - لا نقاشات حول المرحلة الثانية، والعمل جارٍ على استكمال تنفيذ المرحلة الأولى وإطلاق سراح جميع المختطفين الأموات".من جانبها، نقلت 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله: "لن تُجرى مفاوضات على المرحلة الثانية ما دامت حماس لم تُعد جميع الرهائن القتلى كما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى".فيما قال مسؤول إسرائيلي لموقع "تايمز أوف إسرائيل" إنه: "ما زلنا في المرحلة الأولى.. سنتحدث عن المرحلة الثانية عند إتمام المرحلة الأولى".وأضاف المسؤول أن "هناك مسؤولين إسرائيليين متوسطي المستوى في شرم الشيخ، لكنهم موجودون لمناقشة عودة بقية الرهائن القتلى والتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى".ولم توضح خطة الموضوعات التي ستتناولها المرحلة الثانية.وتقول إسرائيل إن المرحلة الثانية تتعلق بنزع سلاح حماس وتشكيل مجلس لإدارة قطاع وانتشار قوات دولية.