ترامب يعلن وإسرائيل تنفي.. هل بدأت مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة؟

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
كشف لغز "الجثة الخطأ" التي سلمتها حماس لـ"إسرائيل"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ترامب يعلن وإسرائيل تنفي.. هل بدأت مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة؟

دوليات

2025-10-15 | 11:07
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ترامب يعلن وإسرائيل تنفي.. هل بدأت مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة؟
71 شوهد

نفى مسؤول إسرائيلي، الأربعاء، بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وذلك رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انطلاقها.

ولم تعلق إسرائيل على تصريح الرئيس الأمريكي عندما أعلن، أمس الأول الإثنين، في شرم الشيخ المصرية عن بدء المفاوضات، ولكنها نفت ما ورد بتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، عن بدء المفاوضات.
ورهنت إسرائيل بدء المفاوضات باستكمال تسليم حركة "حماس" الفلسطينية جثامين 28 رهينة إسرائيلي أموات.
وحتى اليوم، أقرت إسرائيل باستلام 7 من هذه الجثامين بعد أن قالت إن أحد الجثامين لا يتطابق مع هوية أي إسرائيلي.
ونقلت صحيفة "اسرائيل اليوم" عن مصدر سياسي إسرائيلي نفيه ما ورد بتقرير "وول ستريت جورنال" بقوله إن: "التقرير غير صحيح - لا نقاشات حول المرحلة الثانية، والعمل جارٍ على استكمال تنفيذ المرحلة الأولى وإطلاق سراح جميع المختطفين الأموات".
من جانبها، نقلت القناة الإخبارية 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله: "لن تُجرى مفاوضات على المرحلة الثانية ما دامت حماس لم تُعد جميع الرهائن القتلى كما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى".
فيما قال مسؤول إسرائيلي لموقع "تايمز أوف إسرائيل" إنه: "ما زلنا في المرحلة الأولى.. سنتحدث عن المرحلة الثانية عند إتمام المرحلة الأولى".
وأضاف المسؤول أن "هناك مسؤولين إسرائيليين متوسطي المستوى في شرم الشيخ، لكنهم موجودون لمناقشة عودة بقية الرهائن القتلى والتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى".
ولم توضح خطة ترامب الموضوعات التي ستتناولها المرحلة الثانية.
وتقول إسرائيل إن المرحلة الثانية تتعلق بنزع سلاح حماس وتشكيل مجلس السلام الدولي لإدارة قطاع غزة وانتشار قوات دولية.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-15
Play
شارع الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-15
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
المال العام والسرّ الممنوع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-14
Play
المال العام والسرّ الممنوع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-14
من الأخير
Play
من الأخير
سلامٌ في شرم الشيخ وحــ.ربٌ في بغداد - من الأخير م٢ - حلقة ٧٣ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-14
Play
سلامٌ في شرم الشيخ وحــ.ربٌ في بغداد - من الأخير م٢ - حلقة ٧٣ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-14
Play
نشرة ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-14
Play
العراق في دقيقة 14-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-14
Live Talk
Play
Live Talk
فنان عراقي يحول الجدران إلى لوحات ناطقة بالأمل - Live Talk - الحلقة ١٣٨ | 2025
10:30 | 2025-10-14
Play
فنان عراقي يحول الجدران إلى لوحات ناطقة بالأمل - Live Talk - الحلقة ١٣٨ | 2025
10:30 | 2025-10-14
عشرين
Play
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
Play
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
رحال
Play
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
Play
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
Biotic
Play
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Play
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
Play
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-15
Play
شارع الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-15
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
المال العام والسرّ الممنوع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-14
Play
المال العام والسرّ الممنوع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-14
من الأخير
Play
من الأخير
سلامٌ في شرم الشيخ وحــ.ربٌ في بغداد - من الأخير م٢ - حلقة ٧٣ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-14
Play
سلامٌ في شرم الشيخ وحــ.ربٌ في بغداد - من الأخير م٢ - حلقة ٧٣ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-14
Play
نشرة ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-14
Play
العراق في دقيقة 14-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-14
Live Talk
Play
Live Talk
فنان عراقي يحول الجدران إلى لوحات ناطقة بالأمل - Live Talk - الحلقة ١٣٨ | 2025
10:30 | 2025-10-14
Play
فنان عراقي يحول الجدران إلى لوحات ناطقة بالأمل - Live Talk - الحلقة ١٣٨ | 2025
10:30 | 2025-10-14
عشرين
Play
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
Play
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
رحال
Play
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
Play
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
Biotic
Play
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Play
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
Play
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10

اخترنا لك
كشف لغز "الجثة الخطأ" التي سلمتها حماس لـ"إسرائيل"
13:51 | 2025-10-15
غارة إسرائيلية تستهدف جنوبي لبنان
13:00 | 2025-10-15
خلال 2025.. الدين الحكومي لأوكرانيا يرتفع إلى 108.6% من الناتج المحلي الإجمالي
12:38 | 2025-10-15
بالفيديو.. هكذا مازح الشرع بوتين "نحتاج للرياضة"
11:46 | 2025-10-15
إصابة نتنياهو بمرض
11:16 | 2025-10-15
ابرز ملفات مباحثات بوتين والشرع
10:59 | 2025-10-15

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.