غارة إسرائيلية تستهدف جنوبي لبنان

وأشارت إلى أن هذه الغارة الإسرائيلية أسفرت عن إصابة شخص واحد على الأقل، لافتة إلى أنه تم العثور على درون إسرائيلية في بلدة عيتا الشعب جنوبي البلاد.كما ذكرت أن جرافة خرقت منطقة غاصونة شرق بلدة بليدا في الجنوب، وقامت بأعمال تجريف داخل الاراضي ، فيما نفذت قوات تابعة للجيش الإٍسرائيلي أيضا أعمال توسعة في موقع الدواوير عند أطراف مركبا الجنوبية في محيط مركز اليونيفيل.