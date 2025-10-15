وكانت حماس سلمت 4 جثث مساء الثلاثاء، إلا أن الفحوص أثبتت أن 3 منها فقط تعود لـ"رهائن إسرائيليين".وحسب صحيفة " "، فإن الجثة الرابعة تعود لفلسطيني يشتبه في تعاونه مع الجيش الإسرائيلي، قتل العام الماضي في .وقال بيان صادر عن للطب الشرعي في تل أبيب، إن الجثة الرابعة التي تم استلامها "لا تطابق أي ملف لرهائن أو مفقودين إسرائيليين".وأكد مسؤول أمني لاحقا وفق "يديعوت أحرنوت"، أن الجثمان يعود لشخص فلسطيني من سكان المحتلة، كان محتجزا سابقا لدى إسرائيل بتهم تتعلق بالأمن القومي.وأكدت وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية أن الشخص المذكور كان قد اعتقل إداريا عام 2020 في سجن "عوفر" الإسرائيلي، على خلفية معلومات استخبارية سرية.وذكر سكان من مخيم عقبة جبر في الضفة الغربية أنهم لم يروه منذ فترة طويلة، مشيرين إلى أنه ربما كان موجودا في غزة، وقال أحد السكان: "رأينا صورته وتأكدت شكوك كثيرين هنا بأنه كان يعمل مع الجيش الإسرائيلي".