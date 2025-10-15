أندية إسبانية تتخذ قرارا قبيل مواجهتها لفرق إسرائيلية

وأعلن نادي باسكت أنه لن يبيع تذاكر مباراة ضد هبوعيل تل أبيب التي ستقام مساء اليوم الأربعاء.وقال النادي في بيان له: "استنفد نادي فالنسيا باسكت جميع الخيارات الممكنة لضمان عدم تفويت فرصة حضور حاملي التذاكر الموسمية مباراة الأربعاء في الدوري الأوروبي على ملعب رويج أرينا".وأضاف: "لكن نظرا للمخاطر القائمة وتوصيات قوات الأمن والوفد الحكومي، فإن النادي ملزم بإعطاء الأولوية لسلامة جميع المشجعين والموظفين، واتخذ قرارا بإقامة المباراة خلف أبواب مغلقة".وأوضح النادي أنه يتفهم أنه في ظل الظروف الحالية لا يوجد قرار يرضي جميع الأطراف، لكن في هذه الحالة، يعتقد النادي أن من المناسب وضع سلامة الجميع فوق كل اعتبار.وفي بطولة للدرجة الثانية، سيلعب نادي باسكيت مانريسا الكتالوني دون مشجعيه أيضا أمام هبوعيل مساء اليوم الأربعاء، وكذلك الحال بالنسبة لسي بي كانارياس في مباراته ضد منافسه الإسرائيلي بني هرتسليا في دوري أبطال أوروبا.