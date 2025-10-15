وفي وقت سابق من الأربعاء، ذكرت وكالة "فرانس برس" أن الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي زار الأربعاء، سيطالب بتسليم سلفه الذي لجأ إلى عقب إطاحته في من العام الماضي.ونقل موقع "لينتا" افخباري الروسي عن نوفيكوف، قوله إن المطالبة بتسليم الأسد "تبدو غريبة"، مذكرا أنه "كان في الماضي قائدا منتخبا وفقا للتشريعات السورية"، مشيرا إلى أنه "قد يتعرض للتصفية في حال إعادته إلى ".وأوضح البرلماني الروسي أن "العديد من الشخصيات السياسية السابقة من دول مختلفة توجد داخل الأراضي الروسية، بما في ذلك الرئيس الأوكراني الأسبق ".وأكمل:"لو سلكت روسيا هذا الطريق سيعني تناقضها مع مبادئ حقوق الإنسان"، مضيفا أنه "من غير المرجح أن توافق موسكو على ذلك".