وأكد هودجز وفق قناة " نيوز" أنه يعتقد أن مصنع إنتاج الصواريخ في الشمالية والذي يعمل فيه 20 ألف عامل كوري، سيكون هدفا لصواريخ "توماهوك".يذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن في 6 تشرين الأول، أنه اتخذ فعليا قرارا بشأن إمكانية تسليم صواريخ "توماهوك" إلى الجانب الأوكراني، لكنه لم يوضح مضمون هذا القرار.من جانبه أشار الرئيس الروسي إلى أن من المستحيل استخدام صواريخ "توماهوك" دون مشاركة مباشرة من العسكريين الأمريكيين، وحذر من أن "هذا سيمثل مرحلة جديدة تماما ونوعية جديدة من التصعيد، بما في ذلك في العلاقات بين والولايات المتحدة".كما أشار المتحدث باسم الكرملين إلى أنه في حالة تسليم صواريخ "توماهوك" إلى ، سيتطلب ذلك ردا مناسبا من .