الكشف عن "رسالة خاصة" تلقتها طائرة ترامب فوق سيناء

وفي الفيديو يظهر صوت قائد السرب مقاتلات المصرية التي استقبلت طائرة الرئيس الأمريكي وهو يرحب بهم داخل المجال الجوي المصري وينقل لهم رسالة من .وقال قائد السرب المصري في رسالته: "نداء إلى الطائرة الرئاسية للولايات المتحدة إير فورس وان، نرحب بكم في المجال الجوي لجمهورية العربية، كما ننقل إليكم ترحيب الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، وتمنيه لكم بالوصول الآمن، ونود إبلاغكم بمرافقتنا لكم حتى الوصول".وشارك الرئيس الأمريكي في قمة السلام بشرم الشيخ وشهد التوقيع على وثيقة شاملة لإنهاء الحرب بقطاع ، بجانب قادة كل من مصر وقطر وتركيا.وجرت مراسم التوقيع على وثيقة اتفاق غزة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة التي تُعقد برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري ونظيره الأمريكي ، وبحضور قادة ومسؤولين من أكثر من 31 دولة ومنظمة دولية.