جواز السفر الأمريكي يفقد بريقه

وللمرة الأولى منذ 20 عاما، احتل جواز السفر الأمريكي المرتبة الثانية عشرة متعادلا مع ، بعد أن كان في المرتبة السابعة العام الماضي والعاشرة في يوليو الماضي، فيما كان قبل عقد من الزمن يتصدر المؤشر.وقال كريستيان هـ. كايلين، رئيس شركة "هينلي آند بارتنرز" ومبتكر المؤشر، في بيان صحفي، إن تراجع قوة جواز السفر الأمريكي يعكس تحولا جذريا في الحراك العالمي وديناميكيات القوة الناعمة، مضيفا أن الدول التي تتبنى الانفتاح والتعاون تتقدم بخطى ثابتة، بينما تتراجع تلك التي تعتمد على امتيازات الماضي.ويستند المؤشر إلى بيانات (IATA)، وتعمل على تحديث التصنيفات منذ نحو عقدين.وتتربع حاليا على رأس القائمة، إذ يتيح جوازها لحامليه دخول 193 وجهة دون تأشيرة من أصل 227 وجهة حول العالم، تليها واليابان.ويأتي هذا التراجع الأمريكي في ظل سياسات الهجرة المتشددة التي تتبناها ، والتي بدأت بمكافحة الهجرة غير ثم توسعت لتشمل قيودا على السفر لأغراض السياحة والعمل والدراسة.وذكر المؤشر أن عددا من الدول ألغى أخيرا إمكانية دخول المواطنين الأمريكيين من دون تأشيرة، من بينها التي اتخذت هذا القرار في أبريل الماضي، بسبب توقف عن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع البرازيليين.وأوضح التقرير أن مبدأ المعاملة بالمثل يلعب دورا محوريا في تصنيف الدول، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسمح فقط لـ46 جنسية بالدخول إلى أراضيها دون تأشيرة، بينما يتيح جواز سفرها لحامليه دخول 180 وجهة.وقالت آني بفورزهايمر، الباحثة في والدولية في ، إن التراجع يعكس توجها انعزاليا في السياسة الأمريكية، مؤكدة أن هذا الانغلاق بدأ حتى قبل رئاسة الثانية، ويظهر اليوم في فقدان لقوة جواز سفرها.