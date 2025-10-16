"السحر ينقلب على الساحر".. كيف استخدمت حماس شرائح هاتف "إسرائيلية" لمصلحتها؟

وذكرت قناة "i24" أن المكالمات المصورة التي جرت مع عائلات الرهائن يوم إطلاق سراحهم في تمت باستخدام شرائح هاتف إسرائيلية كانت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قد وزعتها مسبقا على مناطق متفرقة داخل القطاع بهدف محاولة تعقب وتحصيل معلومات استخباراتية حول أماكن الرهائن والمفقودين.وفقا للتقرير، أسقط الجيش الإسرائيلي عددا من هذه الشرائح في مناطق يحتمل وجود رهائن فيها، على أمل التواصل مع أي طرف قد يستخدمها لكشف معلومات تفيد جهود البحث والاستخبارات.لكن، ووفق ما نشرته القناة، نجحت حركة حماس في جمع عدد من هذه الشرائح واستخدامها ضمن ما وصفته القناة بـ"هجوم نفسي مضاد". حيث قامت الحركة بتفعيل الشرائح والحصول على أرقام هواتف عائلات الرهائن، لتقوم بإجراء مكالمات فيديو مسربة مع تلك العائلات صباح الإفراج عن الرهائن، وهو ما اعتبرته "i24" استغلالا استخباراتيا وتحويليا للأدوات التي كان من المفترض أن تستخدم لصالح .وأشارت القناة أيضا إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كانت قد أدركت مسبقا وجود هذه الثغرة، لكنها تفاجأت بأن تفاصيل القضية وجزئيات عن آلية تسيير الاتصال قد سربت لاحقا لوسائل الإعلام عن طريق الخطأ.