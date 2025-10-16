جثث إسرائيلية تؤخر فتح معبر رفح

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من الأخير
من
07:00 AM
الى
07:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الكشف عن "رسالة خاصة" تلقتها طائرة ترامب فوق سيناء
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544023-638961944147562492.jpg
جثث إسرائيلية تؤخر فتح معبر رفح
دوليات
2025-10-16 | 02:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
سكاي نيوز
180 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن
إسرائيل
قررت تأجيل السماح بفتح معبر رفح حتى تفرج حركة حماس عن مزيد من جثث الرهائن الإسرائيليين.
وأفادت المصادر، بأن حكومة
رئيس الوزراء
الإسرائيلي،
بنيامين نتنياهو
، قررت تأجيل السماح بفتح معبر رفح لدخول المساعدات حتى تفرج حركة حماس عن مزيد من جثث الرهائن الإسرائيليين.
وكانت مصادر سياسية وعسكرية إسرائيلية قد أكدت في وقت سابق، امس الأربعاء (15 تشرين الأول 2025) أن معبر رفح ستديره قوة فلسطينية محلية من
غزة
، حظيت بموافقة السلطات الإسرائيلية.
وشددت المصادر للقناة 14 الإسرائيلية، على أن "كل شيء سيجري تحت إشراف
إسرائيل
التي ستسيطر على كل ما يحدث عند المعبر"، مؤكدة أنه لن يفتح "إلا بموافقة إسرائيلية نهائية".
لكن القناة أفادت بأن "الغزاوي الذي يرغب في مغادرة غزة سيلتقي غزاويا آخر عند المعبر".
كما أوضحت أن "قوة من
الاتحاد الأوروبي
ستعمل معهم أيضًا" لإدارة المعبر.
وفي السياق ذاته، أكد مسؤولون في
السلطة الفلسطينية
للقناة ذاتها أن "قوة شرطة فلسطينية من سكان غزة، الذين يُعتقد أنهم موالون للسلطة الفلسطينية ورئيسها
محمود عباس
، ستدير العمل في معبر رفح".
ووفقا لأحد كبار المسؤولين في رام الله، فإن هذه القوة متمركزة في غزة ومستعدة للتحرك في أي لحظة لتنفيذ المهمة.
وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق من الأربعاء جاهزيتها لتشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
وقال
محمد اشتية
،
المبعوث الخاص
لرئيس السلطة الفلسطينية: "نحن الآن جاهزون للعمل من جديد، وقد أبلغنا جميع الأطراف باستعدادنا لتشغيل معبر رفح".
ويقول مسؤولون فلسطينيون إن السلطة تتوقع الاضطلاع بدور مهم في غزة بعد الحرب، إلا أن خطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لإنهاء الحرب تهمشها في الوقت الراهن.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
نتنياهو يعلن استعداده لفتح معبر رفح للفلسطينيين
14:26 | 2025-09-04
مصر تتحدث عن معبر رفح: مفتوح ولم يغلق
18:25 | 2025-07-30
دخول قوافل مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح
06:08 | 2025-07-27
عمليات بغداد تفتح معبر "الكبيشات" كمنفذ دائمي ضمن محيط بغداد
07:53 | 2025-10-06
معبر
رفح
غزة حماس
السلطة الفلسطينية
الاتحاد الأوروبي
بنيامين نتنياهو
السومرية نيوز
المبعوث الخاص
دونالد ترامب
رئيس الوزراء
سومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
5 مصارف عراقية ستغادر السوق وتغلق أبوابها
اقتصاد
34.37%
03:12 | 2025-10-15
5 مصارف عراقية ستغادر السوق وتغلق أبوابها
03:12 | 2025-10-15
4 منها تعلو العراق.. تصنيف المنتخبات التي قد تصطدم بـ"أسود الرافدين" في الملحق العالمي
رياضة
30.43%
06:15 | 2025-10-15
4 منها تعلو العراق.. تصنيف المنتخبات التي قد تصطدم بـ"أسود الرافدين" في الملحق العالمي
06:15 | 2025-10-15
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد التعادل مع السعودية
رياضة
19.26%
17:14 | 2025-10-14
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد التعادل مع السعودية
17:14 | 2025-10-14
التربية تعلق بشأن تعطيل المدارس "طويلا" بسبب الانتخابات
محليات
15.94%
02:06 | 2025-10-15
التربية تعلق بشأن تعطيل المدارس "طويلا" بسبب الانتخابات
02:06 | 2025-10-15
المزيد
أحدث الحلقات
مايك السومرية
آلا طالباني - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٧ | season 1
16:00 | 2025-10-15
مايك السومرية
آلا طالباني - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٧ | season 1
16:00 | 2025-10-15
من الأخير
لاصقة تغـ تال هدوء الانتخابات وتوقظ شياطين الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-15
من الأخير
لاصقة تغـ تال هدوء الانتخابات وتوقظ شياطين الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-15
Live Talk
حملات مجانية لزراعة الأشجار ومكافحة التصحر - Live Talk - الحلقة ١٣٩ | 2025
10:30 | 2025-10-15
Live Talk
حملات مجانية لزراعة الأشجار ومكافحة التصحر - Live Talk - الحلقة ١٣٩ | 2025
10:30 | 2025-10-15
ناس وناس
شارع الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-15
ناس وناس
شارع الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 15-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 15-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-15
52 دقيقة
المال العام والسرّ الممنوع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-14
52 دقيقة
المال العام والسرّ الممنوع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-14
جات بالليل
جات بلليل 90 دقيقة تفصل عن المنديال 14-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-14
جات بالليل
جات بلليل 90 دقيقة تفصل عن المنديال 14-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-14
منتدى سومر
العراق والسعودية توقعات 13-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-13
منتدى سومر
العراق والسعودية توقعات 13-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-13
الأكثر مشاهدة
مايك السومرية
آلا طالباني - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٧ | season 1
16:00 | 2025-10-15
مايك السومرية
آلا طالباني - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٧ | season 1
16:00 | 2025-10-15
من الأخير
لاصقة تغـ تال هدوء الانتخابات وتوقظ شياطين الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-15
من الأخير
لاصقة تغـ تال هدوء الانتخابات وتوقظ شياطين الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-15
Live Talk
حملات مجانية لزراعة الأشجار ومكافحة التصحر - Live Talk - الحلقة ١٣٩ | 2025
10:30 | 2025-10-15
Live Talk
حملات مجانية لزراعة الأشجار ومكافحة التصحر - Live Talk - الحلقة ١٣٩ | 2025
10:30 | 2025-10-15
ناس وناس
شارع الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-15
ناس وناس
شارع الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 15-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 15-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-15
52 دقيقة
المال العام والسرّ الممنوع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-14
52 دقيقة
المال العام والسرّ الممنوع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-14
جات بالليل
جات بلليل 90 دقيقة تفصل عن المنديال 14-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-14
جات بالليل
جات بلليل 90 دقيقة تفصل عن المنديال 14-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-14
منتدى سومر
العراق والسعودية توقعات 13-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-13
منتدى سومر
العراق والسعودية توقعات 13-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-13
اخترنا لك
زلزال يضرب اندونيسيا
03:46 | 2025-10-16
"السحر ينقلب على الساحر".. كيف استخدمت حماس شرائح هاتف "إسرائيلية" لمصلحتها؟
02:40 | 2025-10-16
جواز السفر الأمريكي يفقد بريقه
02:06 | 2025-10-16
العثور على امرأة حبسها والداها قبل أكثر من ربع قرن
01:46 | 2025-10-16
الكشف عن "رسالة خاصة" تلقتها طائرة ترامب فوق سيناء
18:31 | 2025-10-15
مفاجأة.. جنرال أمريكي يكشف عن الهدف المحتمل لـ"توماهوك"
17:05 | 2025-10-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.