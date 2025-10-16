جثث إسرائيلية تؤخر فتح معبر رفح

وأفادت المصادر، بأن حكومة الإسرائيلي، ، قررت تأجيل السماح بفتح معبر رفح لدخول المساعدات حتى تفرج حركة حماس عن مزيد من جثث الرهائن الإسرائيليين.وكانت مصادر سياسية وعسكرية إسرائيلية قد أكدت في وقت سابق، امس الأربعاء (15 تشرين الأول 2025) أن معبر رفح ستديره قوة فلسطينية محلية من ، حظيت بموافقة السلطات الإسرائيلية.وشددت المصادر للقناة 14 الإسرائيلية، على أن "كل شيء سيجري تحت إشراف التي ستسيطر على كل ما يحدث عند المعبر"، مؤكدة أنه لن يفتح "إلا بموافقة إسرائيلية نهائية".لكن القناة أفادت بأن "الغزاوي الذي يرغب في مغادرة غزة سيلتقي غزاويا آخر عند المعبر".كما أوضحت أن "قوة من ستعمل معهم أيضًا" لإدارة المعبر.وفي السياق ذاته، أكد مسؤولون في للقناة ذاتها أن "قوة شرطة فلسطينية من سكان غزة، الذين يُعتقد أنهم موالون للسلطة الفلسطينية ورئيسها ، ستدير العمل في معبر رفح".ووفقا لأحد كبار المسؤولين في رام الله، فإن هذه القوة متمركزة في غزة ومستعدة للتحرك في أي لحظة لتنفيذ المهمة.وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق من الأربعاء جاهزيتها لتشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني.وقال ، لرئيس السلطة الفلسطينية: "نحن الآن جاهزون للعمل من جديد، وقد أبلغنا جميع الأطراف باستعدادنا لتشغيل معبر رفح".ويقول مسؤولون فلسطينيون إن السلطة تتوقع الاضطلاع بدور مهم في غزة بعد الحرب، إلا أن خطة الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب تهمشها في الوقت الراهن.