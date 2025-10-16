زلزال يضرب اندونيسيا

وقال للمسح الجيولوجي إن الذي وقع قرابة الساعة 14:48 بالتوقيت المحلي (05:48 بتوقيت غرينتش)، كان على مسافة نحو 200 كيلومتر من جايابورا وعلى عمق 35 كيلومترا.وقبل أيام، ضرب بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، مقاطعة " " شرق إندونيسيا.وذكر بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 100 كيلومتر من مدينة سارمي الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 20 كيلومتراً.ولم ترد أيضاً تقارير عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.تشهد إندونيسيا زلازل متكررة بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط حيث تصطدم الصفائح التكتونية، والممتد من عبر جنوب وحوض الهادي.