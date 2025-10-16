احتجاجاً على إجراءات "معادية".. إيران تستدعي سفير بولندا

وجاء هذا الاستدعاء ردا على تعاون وزير الخارجية البولندي مع مجموعة أمريكية–صهيونية لتنظيم فعالية ذات طابع معاد لإيران في ، إضافة إلى مزاعم وجهت بشأن استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية في الحرب الأوكرانية.ووفق وكالة "مهر" إن محمود حيدري، مساعد الوزير والمدير العام لشؤون وشرق أوروبا، استدعى رئيس البعثة في ، مارسين ويلتشيك، إلى .وخلال الاجتماع، أعرب الجانب الإيراني عن احتجاجه الشديد ورفضه لهذه التصريحات، مطالبا الحكومة البولندية بتقديم توضيحات رسمية واتخاذ إجراءات تصحيحية.من جانبه أكد السفير البولندي أنه سينقل موقف إلى حكومته وأن بلاده حريصة على الحفاظ على علاقات جيدة مع طهران.