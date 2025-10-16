الصفحة الرئيسية
الصحة العالمية تحذر من انتشار الأوبئة في غزة: خرج عن السيطرة
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544069-638962233067342854.jpeg
روسيا تستحوذ على 17% من سوق الطاقة العالمي
دوليات
2025-10-16 | 10:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
242 شوهد
كشف نائب
رئيس الوزراء
الروسي
ألكسندر نوفاك
، يوم الخميس، عن استحواذ بلاده على حصة كبيرة في السوق العالمية للطاقة تبلغ 17%.
وقال
نوفاك
خلال مشاركته في الجلسة العامة من
منتدى
"أسبوع الطاقة الروسي"، إن "
روسيا
رائدة عالميا (في مجال الطاقة، فنحن نوفر حاليا ما يقارب 17% من سوق الطاقة العالمي. ويشمل ذلك النفط، ومنتجات البترول، والغاز، والغاز الطبيعي، وغاز الأنابيب والفحم، الذي يشهد طلبا متزايدا على الرغم من جميع التوقعات التي تبدو متشائمة".
وأضاف المسؤول الروسي أن "قطاع الطاقة يسهم بنسبة تتراوح بين 16% إلى 20% في الاقتصاد الروسي"، مشيرا إلى أن "قطاع الطاقة المحلي يولد نحو 10 تريليونات روبل (نحو 130 مليار دولار) من الاستثمارات سنويا".
وأكد أن "الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى ضمان أمن الطاقة لعدة عقود مقبلة، وقال: "الهدف هو ضمان امتلاك روسيا احتياطيا من النفط يكفيها لـ 50 عاما على الأقل، و70 عاما من الغاز، و100 عام من الفحم".
وأمس انطلقت في
موسكو
أنشطة منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" أحد أهم الأحداث الدولية في قطاع الطاقة بمشاركة خبراء ومسؤولين من مختلف دول العالم.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
العراق واوبك يؤكدان على أهمية الحفاظ على استقرار سوق الطاقة
09:03 | 2025-09-06
إعادة أكثر من 17 ألف عراقي من مخيم الهول السوري
09:28 | 2025-08-08
الحمداني يوجه بالتصويت على تسمية جسر محطة 17 بالطارمية "جسر صفاء المشهداني"
11:50 | 2025-10-16
خدوش آيفون 17 تثير الجدل.. أبل توضح الأسباب
11:10 | 2025-09-29
روسيا
الطاقة
ألكسندر نوفاك
رئيس الوزراء
100 عام
نوفاك
موسكو
منتدى
استرا
+A
-A
