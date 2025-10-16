روسيا تستحوذ على 17% من سوق الطاقة العالمي

وقال خلال مشاركته في الجلسة العامة من "أسبوع الطاقة الروسي"، إن " رائدة عالميا (في مجال الطاقة، فنحن نوفر حاليا ما يقارب 17% من سوق الطاقة العالمي. ويشمل ذلك النفط، ومنتجات البترول، والغاز، والغاز الطبيعي، وغاز الأنابيب والفحم، الذي يشهد طلبا متزايدا على الرغم من جميع التوقعات التي تبدو متشائمة".وأضاف المسؤول الروسي أن "قطاع الطاقة يسهم بنسبة تتراوح بين 16% إلى 20% في الاقتصاد الروسي"، مشيرا إلى أن "قطاع الطاقة المحلي يولد نحو 10 تريليونات روبل (نحو 130 مليار دولار) من الاستثمارات سنويا".وأكد أن "الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى ضمان أمن الطاقة لعدة عقود مقبلة، وقال: "الهدف هو ضمان امتلاك روسيا احتياطيا من النفط يكفيها لـ 50 عاما على الأقل، و70 عاما من الغاز، و100 عام من الفحم".وأمس انطلقت في أنشطة منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" أحد أهم الأحداث الدولية في قطاع الطاقة بمشاركة خبراء ومسؤولين من مختلف دول العالم.