إسرائيل تشن غارات على مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان

وأوضحت وسائل الإعلام أن "الطيران الإسرائيلي قصف منزلين في بلدة سبق وأن تم استهدافهما سابقا"، مشيرة إلى أنه "نقل جريح إلى المستشفى".من جهته، ذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن " أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله في ".وأفاد في البيان بأن البنى التحتية التابعة لحزب الله استخدمت لتخزين وسائل قتالية في منطقتي البقاع وجنوب لبنان.وشدد الجيش على أن " يواصل محاولات إعادة إعمار بنى تحتية في أنحاء لبنان بما يشكل خرقا للتفاهمات بين ولبنان".وأكد أن "القوات الإسرائيلية ستواصل العمل على إزالة أي تهديد لإسرائيل".