البابا يدين استخدام الجوع كسلاح في النزاعات الحديثة

أدان البابا الرابع عشر استخدام الجوع كسلاح في النزاعات الحديثة، مشيرا إلى أن ذلك يحرم الناس من أهم حقوقهم.

وقال البابا في كلمة خلال فعالية أقيمت بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس التابعة للأمم المتحدة، والتي نشرها التابع للكرسي الرسولي: "لقد عادت سيناريوهات النزاعات الحالية لتستخدم الغذاء كسلاح.. نحن نشهد الاستخدام المستمر لهذه الاستراتيجية القاسية التي تحكم الرجال والنساء والأطفال بالجوع، وتسلبهم الحق الأساسي - الحق في الحياة".

وفي كلمته، انتقد البابا أيضا السياسيين الذين يهدرون الوقت والموارد في مناقشات غير مجدية، بينما يُنسى أولئك الذين من المفترض أن يخدموهم.



وأكد البابا أن حالة الجوع هي علامة على اقتصاد بلا روح، ونموذج تنمية مثير للجدل، ونظام توزيع غير عادل للموارد.



يذكر أنه سبق ونشر تقرير مشترك لمنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، أفاد بتدهور الوضع الأمني الغذائي بسرعة في 13 دولة حول العالم، بينها خمس دول - ، فلسطين، جنوب السودان، هايتي، ومالي - على وشك المجاعة وتحتاج إلى تدخل دولي عاجل.