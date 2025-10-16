ترامب يعلن الاتفاق مع بوتين على عقد اجتماع الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس الأمريكي ، الخميس، عن اتفاقه مع الرئيس الروسي على عقد اجتماع رفيعي المستوى الأسبوع المقبل.



وقال في تصريحات صحافية، "مكالمتي مع كانت مثمرة ونجاحنا في الشرق الأوسط سيسهم في مفاوضات إنهاء الحرب بين وأوكرانيا".

وأضاف "بحثت مع الرئيس بوتين التجارة مع روسيا حين تنتهي الحرب في أوكرانيا"، كاشفا "اتفقت مع الرئيس بوتين على عقد اجتماع لمستشارينا رفيعي المستوى الأسبوع المقبل".

ولفت ترامب الى أن "الرئيس بوتين هنأني على تحقيق السلام في الشرق الأوسط"، موضحا أن "اجتماع المستشارين رفيعي المستوى مع روسيا سيرأسه عن الجانب الأمريكي وزير الخارجية ".