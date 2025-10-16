ترامب يعلن عن اتفاق مع بوتين ويتحدث عن وضع غزة

أعلن الرئيس الأمريكي ، الخميس، عن اتفاقه مع الرئيس الروسي على عقد اجتماع رفيعي المستوى الأسبوع المقبل، فيما تحدث عن وضع قطاع .



وقال في تصريحات صحافية، "مكالمتي مع كانت مثمرة ونجاحنا في الشرق الأوسط سيسهم في مفاوضات إنهاء الحرب بين وأوكرانيا".

وأضاف "بحثت مع الرئيس بوتين التجارة مع روسيا حين تنتهي الحرب في أوكرانيا"، كاشفا "اتفقت مع الرئيس بوتين على عقد اجتماع لمستشارينا رفيعي المستوى الأسبوع المقبل".

ولفت ترامب الى أن "الرئيس بوتين هنأني على تحقيق السلام في الشرق الأوسط"، موضحا أن "اجتماع المستشارين رفيعي المستوى مع روسيا سيرأسه عن الجانب الأمريكي وزير الخارجية ".

وتابع " سألتقي مع بوتين في العاصمة المجرية لنرى إذا كان بإمكاننا إنهاء هذه الحرب المشينة بين روسيا وأوكرانيا"، مضيفا " سأبحث مع الرئيس الأوكراني غدا في اتصالي مع الرئيس بوتين وأمورا أخرى كثيرة".