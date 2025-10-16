الصفحة الرئيسية
الصحة العالمية تحذر من انتشار الأوبئة في غزة: خرج عن السيطرة
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544084-638962321956101236.jpeg
مخاوف من احتمال انتشار متحور في الصين
دوليات
2025-10-16 | 13:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
285 شوهد
أثار باحثون في
الصين
، مخاوف متزايدة من احتمال انتشار متحور مثير للقلق من الإنفلونزا قادر على الانتقال من الماشية إلى البشر.
وأظهرت دراسة حديثة أن "فيروسا يعرف باسم الإنفلونزا D (IDV)، يشهد تحورات قد تمكّنه من تجاوز الحاجز الحيواني والانتشار بين البشر".
وقاد فريق من معهد تشانغتشون للأبحاث البيطرية الدراسة التي "ركزت على سلالة محددة من الفيروس تعرف باسم D/HY11، والتي رُصدت لأول مرة في الماشية شمال
شرق الصين
عام 2023".
وأوضحت النتائج أن "هذا المتحور ينمو ويتكاثر في خلايا مجرى الهواء البشري وفي أنسجة حيوانية متعددة، ما يشير إلى احتمال تكيّفه مع البيئة البشرية، حيث تبيّن أن الفيروس قادر على الانتقال عبر الهواء بين الحيوانات، بما في ذلك القوارض والنمس، وهو نموذج قياسي لدراسة انتقال الإنفلونزا بين البشر، دون أي تلامس مباشر، ما يرجّح إمكانية انتقاله جوا بين الأشخاص في المستقبل".
وأظهرت فحوصات الدم أن "نحو 74% من سكان شمال شرق
الصين
لديهم أجسام مضادة للفيروس، ما يدل على تعرض واسع له، بينما بلغت النسبة 97% بين من ظهرت عليهم أعراض تنفسية. ومع ذلك، لم يُحسم بعد ما إذا كانت العدوى تنتقل من إنسان إلى آخر أم أن الحالات الحالية ناتجة عن انتقال مباشر من الحيوانات".
وأكد الفريق البحثي في دراسته أن "تفشي فيروس الإنفلونزا D يُحتمل أن يكون قد تحول إلى مشكلة مستمرة تصيب الماشية والبشر على حد سواء".
واختبر الباحثون الفيروس على خلايا من البشر والحيوانات لمحاكاة مجرى الهواء الطبيعي، فوجدوا أنه "يصيب جميعها ويتكاثر بكفاءة عالية، كما أظهرت التحاليل أن بوليميراز سلالة الفيروس D/HY11 يتمتع بنشاط متزايد، وهي خاصية ترتبط غالبا بقدرة أعلى على الانتشار بين الثدييات (البوليميراز هو "آلة النسخ الجزيئية" التي يستخدمها الفيروس أو الخلية للتكاثر وإنتاج نسخ جديدة من مادته الوراثية)".
وأشارت تحاليل مصل الدم بأثر رجعي (2020–2024) إلى أن "فيروس الإنفلونزا D ربما ينتشر في شمال شرق الصين منذ عام 2020 دون اكتشافه رسميا، في ظل غياب اختبارات روتينية لرصده في العالم، ما يعزز المخاوف من انتشار صامت لسلالات جديدة من الفيروس".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
البابون تنتشر في الرياض وسط مخاوف من توسعها
12:45 | 2025-07-21
اللجنة الأولمبية ترد على احتمال استبعاد "إسرائيل" من المنافسات
13:14 | 2025-09-16
خطة ترامب بشأن غزة: مخاوف من تكرار سيناريو ما بعد غزو العراق عام 2003
04:23 | 2025-10-02
مدرب برشلونة يتحدث عن احتمال فوز يامال بالكرة الذهبية
17:40 | 2025-09-20
الصين
كورونا
شرق الصين
تشانغ
البو
وليم
كاني
تشون
ميا
+A
-A
5 مصارف عراقية ستغادر السوق وتغلق أبوابها
03:12 | 2025-10-15
اقتصاد
35.46%
03:12 | 2025-10-15
5 مصارف عراقية ستغادر السوق وتغلق أبوابها
03:12 | 2025-10-15
4 منها تعلو العراق.. تصنيف المنتخبات التي قد تصطدم بـ"أسود الرافدين" في الملحق العالمي
06:15 | 2025-10-15
رياضة
32.78%
06:15 | 2025-10-15
4 منها تعلو العراق.. تصنيف المنتخبات التي قد تصطدم بـ"أسود الرافدين" في الملحق العالمي
06:15 | 2025-10-15
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد التعادل مع السعودية
17:14 | 2025-10-14
رياضة
17.33%
17:14 | 2025-10-14
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد التعادل مع السعودية
17:14 | 2025-10-14
اليوم.. ارتفاع جنوني يضرب سوق الذهب في العراق
06:08 | 2025-10-15
اقتصاد
14.44%
06:08 | 2025-10-15
اليوم.. ارتفاع جنوني يضرب سوق الذهب في العراق
06:08 | 2025-10-15
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
Celebrity
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
Celebrity
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٨ الى ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٨ الى ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-16
Live Talk
تنمية قدرات أطفال التوحد - Live Talk - الحلقة ١٤٠ | 2025
10:30 | 2025-10-16
Live Talk
تنمية قدرات أطفال التوحد - Live Talk - الحلقة ١٤٠ | 2025
10:30 | 2025-10-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
مايك السومرية
آلا طالباني - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٧ | season 1
16:00 | 2025-10-15
مايك السومرية
آلا طالباني - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٧ | season 1
16:00 | 2025-10-15
من الأخير
لاصقة تغـ تال هدوء الانتخابات وتوقظ شياطين الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-15
من الأخير
لاصقة تغـ تال هدوء الانتخابات وتوقظ شياطين الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 15-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 15-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-15
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
Celebrity
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
Celebrity
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٨ الى ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٨ الى ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-16
Live Talk
تنمية قدرات أطفال التوحد - Live Talk - الحلقة ١٤٠ | 2025
10:30 | 2025-10-16
Live Talk
تنمية قدرات أطفال التوحد - Live Talk - الحلقة ١٤٠ | 2025
10:30 | 2025-10-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
مايك السومرية
آلا طالباني - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٧ | season 1
16:00 | 2025-10-15
مايك السومرية
آلا طالباني - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٧ | season 1
16:00 | 2025-10-15
من الأخير
لاصقة تغـ تال هدوء الانتخابات وتوقظ شياطين الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-15
من الأخير
لاصقة تغـ تال هدوء الانتخابات وتوقظ شياطين الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 15-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 15-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-15
الصحة العالمية تحذر من انتشار الأوبئة في غزة: خرج عن السيطرة
16:15 | 2025-10-16
"هاكرز" يخترقون مطارات دولية ويبثون رسائل ضد "إسرائيل"
15:10 | 2025-10-16
غارات إسرائيلية تستهدف جنوبي لبنان
14:20 | 2025-10-16
البيت الأبيض يكشف تفاصيل اتصال ترامب وبوتين
14:10 | 2025-10-16
لاريجاني يسلم بوتين رسالة من المرشد الإيراني
13:33 | 2025-10-16
ترامب يعلن الاتفاق مع بوتين على عقد اجتماع الأسبوع المقبل
13:17 | 2025-10-16
