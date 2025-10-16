لاريجاني يسلم بوتين رسالة من المرشد الإيراني

وجاء في بيان نشر في قناة لاريجاني على "تلغرام": "التقى مساء اليوم أمين الإيراني ومستشار المرشد الأعلى برئيس السيد لتسليمه رسالة من المرشد الأعلى، ومناقشة القضايا الثنائية والتعاون الاقتصادي والإقليمي والدولي بين وموسكو".

يذكر أن وكالة "مهر" للأنباء أفادت في وقت سابق بأن أمين للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني توجه صباح اليوم الخميس إلى روسيا، في زيارة تستغرق يوما واحدا.