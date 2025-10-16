البيت الأبيض يكشف تفاصيل اتصال ترامب وبوتين

جاء ذلك وفقا لما أعلنته المتحدثة باسم كارولين ليفيت، التي قالت في تصريحات إعلامية: "الرئيس هنأ الرئيس على تحقيق السلام في الشرق الأوسط".

بدوره، أعرب ترامب عن اعتقاده بأن نجاح عملية السلام في قد يمهد الطريق لحل النزاع الأوكراني، وكتب على منصة "تروث سوشيال": "أعتقد حقا أن النجاح في الشرق الأوسط سيساعدنا في مفاوضات إنهاء الحرب بين وأوكرانيا".



وأضاف: "الرئيس بوتين هنأني والولايات المتحدة على هذا الإنجاز ، إحلال السلام في الشرق الأوسط، والذي قال إنه كان حلماً يراود البشرية لقرون".



وتأتي هذه التطورات في وقت من المقرر أن يستقبل ترامب في البيت الأبيض، حيث كتب: "سألتقي غدا مع الرئيس في المكتب البيضاوي، حيث سنناقش محادثتي مع الرئيس بوتين وأموراً أخرى عديدة. أعتقد أننا حققنا تقدماً كبيراً في المكالمة الهاتفية اليوم".