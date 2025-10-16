غارات إسرائيلية تستهدف جنوبي لبنان

استهدفت غارات إسرائيلية، مساء الخميس، محيط بلدة جنوبي .



وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارات إسرائيلية على محيط بلدة أنصار جنوبي ".

الى ذلك، قالت للاعلام في لبنان، "ينفذ الطيران الحربي المعادي سلسلة غارات بين عدلون وانصار".





وأضافت "ينفذ الطيران المعادي غارات عنيفة في الجنوب يسمع صداها في مدينة "، كاشفة عن "تحليق للطيران الحربي المعادي فوق الجنوب، على علو منخفض".