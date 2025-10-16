"هاكرز" يخترقون مطارات دولية ويبثون رسائل ضد "إسرائيل"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
علناً
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن إسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544093-638962385952338601.webp
"هاكرز" يخترقون مطارات دولية ويبثون رسائل ضد "إسرائيل"
دوليات
2025-10-16 | 15:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
117 شوهد
فتحت السلطات في
الولايات المتحدة الأمريكية
وكندا تحقيقا، لكشف المسؤولين عن اختراق أنظمة المطارات في مدن عدة، وبث رسائل مناهضة لإسرائيل وداعمة للفلسطينيين على شاشات العرض وفي أنظمة النداء.
وتمكن قراصنة ينتمون إلى مجموعة تدعى "سايبر إسلام"، أمس الأربعاء، من اختراق شاشات العرض وأنظمة النداء في كل من مطار هاريسبرغ الدولي بولاية بنسلفانيا، ومطار كيلونا الدولي ومطار
فيكتوريا
الدولي في
كولومبيا البريطانية
، ومطار
وندسور
الدولي في
أونتاريو
بكندا، وفق تقارير صحفية.
وفي مطار هاريسبرغ، أظهرت مقاطع فيديو نشرت على منصات التواصل الاجتماعي صوت آلي يقول: "الهاكر التركي سايبر إسلام هنا"، وكرر عبارة "حرروا فلسطين" عدة مرات، وبعدها ذكر الصوت الآلي عبارات موجهة ضد الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
ورئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
.
وقال وزير النقل الأمريكي شون ديفي على منصة "إكس"، إن
إدارة الطيران الفيدرالية
تعمل مع مطار هاريسبرغ للتحقيق في الحادث، مضيفا أن "الأمر غير مقبول تماما"، ومؤكدا أنه "أثار ذعر المسافرين".
وفي مطار كيلونا الدولي بكندا، أطلقت أناشيد باللغة العربية عبر مكبرات الصوت، وعرضت على الشاشات رسائل ضد
إسرائيل
.
لكن بعد نحو 20 ثانية أصلحت سلطات المطار أنظمة النداء، بينما استغرق حذف الصور من الشاشات بضع دقائق.
وأصدر مطار كيلونا بيانا، قال فيه إن الحادث نجم عن "اختراق النظام السحابي من طرف ثالث"، مؤكدا أن الحادث لم يشكل أي تهديد للمسافرين.
ووقعت حوادث مماثلة في مطار فيكتوريا الدولي، ومطار وندسور الدولي بأونتاريو في كندا، بينما لم تتمكن السلطات بعد من تحديد هوية المخترقين.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
شكوى لبنانية دولية ضد "إسرائيل"
11:20 | 2025-10-12
إيران تعلن اختراق إسرائيل وتكشف عن "كنز من المعلومات"
04:29 | 2025-09-25
إسرائيل تهاجم سفن "أسطول الحرية" الدولي
06:17 | 2025-10-08
"فيفا" يوضح موقف إيقاف إسرائيل عن المنافسات الدولية
06:32 | 2025-10-07
هاكرز
مطارات
الولايات المتحدة الأمريكية
إدارة الطيران الفيدرالية
كولومبيا البريطانية
الولايات المتحدة
بنيامين نتنياهو
إدارة الطيران
اللغة العربية
دونالد ترامب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
5 مصارف عراقية ستغادر السوق وتغلق أبوابها
اقتصاد
36.75%
03:12 | 2025-10-15
5 مصارف عراقية ستغادر السوق وتغلق أبوابها
03:12 | 2025-10-15
4 منها تعلو العراق.. تصنيف المنتخبات التي قد تصطدم بـ"أسود الرافدين" في الملحق العالمي
رياضة
34.64%
06:15 | 2025-10-15
4 منها تعلو العراق.. تصنيف المنتخبات التي قد تصطدم بـ"أسود الرافدين" في الملحق العالمي
06:15 | 2025-10-15
اليوم.. ارتفاع جنوني يضرب سوق الذهب في العراق
اقتصاد
14.81%
06:08 | 2025-10-15
اليوم.. ارتفاع جنوني يضرب سوق الذهب في العراق
06:08 | 2025-10-15
التربية تعلق بشأن تعطيل المدارس "طويلا" بسبب الانتخابات
محليات
13.8%
02:06 | 2025-10-15
التربية تعلق بشأن تعطيل المدارس "طويلا" بسبب الانتخابات
02:06 | 2025-10-15
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
Celebrity
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
Celebrity
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٨ الى ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٨ الى ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-16
Live Talk
تنمية قدرات أطفال التوحد - Live Talk - الحلقة ١٤٠ | 2025
10:30 | 2025-10-16
Live Talk
تنمية قدرات أطفال التوحد - Live Talk - الحلقة ١٤٠ | 2025
10:30 | 2025-10-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
مايك السومرية
آلا طالباني - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٧ | season 1
16:00 | 2025-10-15
مايك السومرية
آلا طالباني - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٧ | season 1
16:00 | 2025-10-15
من الأخير
لاصقة تغـ تال هدوء الانتخابات وتوقظ شياطين الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-15
من الأخير
لاصقة تغـ تال هدوء الانتخابات وتوقظ شياطين الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 15-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 15-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-15
الأكثر مشاهدة
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
Celebrity
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
Celebrity
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٨ الى ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٨ الى ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-16
Live Talk
تنمية قدرات أطفال التوحد - Live Talk - الحلقة ١٤٠ | 2025
10:30 | 2025-10-16
Live Talk
تنمية قدرات أطفال التوحد - Live Talk - الحلقة ١٤٠ | 2025
10:30 | 2025-10-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
مايك السومرية
آلا طالباني - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٧ | season 1
16:00 | 2025-10-15
مايك السومرية
آلا طالباني - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٧ | season 1
16:00 | 2025-10-15
من الأخير
لاصقة تغـ تال هدوء الانتخابات وتوقظ شياطين الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-15
من الأخير
لاصقة تغـ تال هدوء الانتخابات وتوقظ شياطين الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 15-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 15-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-15
اخترنا لك
روسيا تعلن إسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
18:31 | 2025-10-16
عون يتهم "إسرائيل" بتنفيذ سياسة ممنهجة لتدمير البنى الإنتاجية
17:19 | 2025-10-16
لبنان.. شهيد و7 مصابين في غارات إسرائيلية
16:33 | 2025-10-16
الصحة العالمية تحذر من انتشار الأوبئة في غزة: خرج عن السيطرة
16:15 | 2025-10-16
غارات إسرائيلية تستهدف جنوبي لبنان
14:20 | 2025-10-16
البيت الأبيض يكشف تفاصيل اتصال ترامب وبوتين
14:10 | 2025-10-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.