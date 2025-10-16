"هاكرز" يخترقون مطارات دولية ويبثون رسائل ضد "إسرائيل"

وتمكن قراصنة ينتمون إلى مجموعة تدعى "سايبر إسلام"، أمس الأربعاء، من اختراق شاشات العرض وأنظمة النداء في كل من مطار هاريسبرغ الدولي بولاية بنسلفانيا، ومطار كيلونا الدولي ومطار الدولي في ، ومطار الدولي في بكندا، وفق تقارير صحفية.

وفي مطار هاريسبرغ، أظهرت مقاطع فيديو نشرت على منصات التواصل الاجتماعي صوت آلي يقول: "الهاكر التركي سايبر إسلام هنا"، وكرر عبارة "حرروا فلسطين" عدة مرات، وبعدها ذكر الصوت الآلي عبارات موجهة ضد الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي .



وقال وزير النقل الأمريكي شون ديفي على منصة "إكس"، إن تعمل مع مطار هاريسبرغ للتحقيق في الحادث، مضيفا أن "الأمر غير مقبول تماما"، ومؤكدا أنه "أثار ذعر المسافرين".



وفي مطار كيلونا الدولي بكندا، أطلقت أناشيد باللغة العربية عبر مكبرات الصوت، وعرضت على الشاشات رسائل ضد .



لكن بعد نحو 20 ثانية أصلحت سلطات المطار أنظمة النداء، بينما استغرق حذف الصور من الشاشات بضع دقائق.



وأصدر مطار كيلونا بيانا، قال فيه إن الحادث نجم عن "اختراق النظام السحابي من طرف ثالث"، مؤكدا أن الحادث لم يشكل أي تهديد للمسافرين.



ووقعت حوادث مماثلة في مطار فيكتوريا الدولي، ومطار وندسور الدولي بأونتاريو في كندا، بينما لم تتمكن السلطات بعد من تحديد هوية المخترقين.