لبنان.. شهيد و7 مصابين في غارات إسرائيلية

أعلنت ، الخميس، عن استشهاد شخص وإصابة سبعة آخرين في غارات إسرائيلية في البلاد.​

​

وقالت ، "شهيد و7 مصابين في غارات إسرائيلية على جنوب البلاد وشرقها".

واستهدفت غارات إسرائيلية، مساء الخميس، محيط بلدة جنوبي ، وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارات إسرائيلية على محيط بلدة أنصار جنوبي لبنان".