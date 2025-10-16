روسيا تعلن إسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها

وذكرت الوزارة في بيانها، أنه تم إسقاط 11 طائرة بدون فوق مقاطعة كورسك، و5 مسيرات جوية فوق كل من مقاطعتي فورونيج وبريانسك، واثنتين فوق شبه .وأوضحت أن منظومات الدفاع الجوي العاملة، دمرت الطائرات المسيرة المعادية في الفترة بين الساعة الثامنة مساء والحادية عشرة من مساء يوم الخميس بتوقيت .