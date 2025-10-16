عون يتهم "إسرائيل" بتنفيذ سياسة ممنهجة لتدمير البنى الإنتاجية

جاء ذلك في أعقاب سلسلة غارات نفذها الطيران الإسرائيلي، مساء الخميس، على عدة بلدات ومواقع في جنوب وشرق ، أسفرت عن استشهاد شاب وإصابة 6 أشخاص على الأقل، وفق مصادر صحافية ووزارة .وأكد في تصريحه أن "هذا السلوك التصعيدي يشكل خرقا جسيما للقرار 1701 وللاتفاق على وقف الأعمال العدائية للعام 2024"، معتبرا أن "تواصل انتهاك التزاماتها الدولية واستخدام القوة خارج أي إطار شرعي"، ما يفرض – بحسب قوله – "موقفا دوليا يضع حدا لهذه الانتهاكات المدانة".من جانبها، أعلنت وسائل إعلام لبنانية استهداف بلدات متعددة بينها وعدلون وأنصار وبنعفول، إضافة إلى غارات على مناطق في البقاع مثل أطراف بلدة شمسطار غرب .وفي بيان له، ادعى الجيش الإسرائيلي أنه هاجم "بنى تحتية ومواقع تحت الأرض لحزب الله"، مشيرا إلى استهدافه مقلعا لإنتاج الإسمنت قال إن الحزب يستخدمه لإعادة الإعمار، كما زعم الجيش الإسرائيلي استهدافه "هدفا" تابعا لجمعية "أخضر بلا حدود" واتهم الحزب باستخدامها "تحت غطاء مدني" لإعادة بناء بنى تحتية.