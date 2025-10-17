"لن أتخلى عن شغفي أبدا".. بريجيت ماكرون تعلن عن خطوتها الكبرى

وقالت بريجيت البالغة من العمر 72 عاما، في حوار خاص، انها "تعتزم على مواصلة قيادة هذا المشروع بعد رحيلها من قصر الإليزيه"، مؤكدة على أن "التدريس جزء لا يتجزأ من هويتي، ولن أتخلى عنه أبدا".ويبدو هذا الالتزام جليا في خياراتها العملية، حيث فضلت في 24 ايلول الماضي زيارة طلابها في مرسيليا على مرافقة زوجها إلى قمة في .وقالت للطلاب، خلال جولتها التفقدية لمدارس إعادة الإدماج المهني "LIVE" التي أسستها عام 2019 بالشراكة مع رجل الأعمال ، والمخصصة لتدريب الأشخاص فوق 25 عاما على إعادة بناء مسارهم المهني بعد انقطاع طويل عن العمل، قالت: "كان بوسعي المشاركة في المحافل الدولية، لكنني اخترت أن أكون بينكم اليوم".وركزت السيدة الأولى خلال الزيارة على تحفيز الثقة بالنفس بين الطلاب المنتمين لخلفيات اجتماعية متنوعة، موجهة لهم رسالة تطمين: "نحن هنا لنساندكم في استعادة أحلامكم المهنية".