بسبب حبيبته.. الغضب يدفع شخصا لاحراق محطة وقود

وأظهر مقطع فيديو وثقه أحد الحاضرين لحظة إشعال العامل النيران في، وسط محاولات فرق الإطفاء والشرطة وزملائه لتهدئته وثنيه عن فعلته، منعاً لحدوث انفجار بالمحطة، إلا أنه لم يستجب لمحاولاتهم المتكررة.ورشّ العامل، الذي يحمل جنسية عربية، مادة البنزين سريعة الاشتعال على النيران التي كان قد أشعلها بنفسه، لترويع من حوله وتهديدهم بإتلاف المحطة بشكل كامل.وقد حالف الحظ فرق الإطفاء والشرطة قبل وقوع محققة، فتمكنوا من الإمساك به بمساعدة العاملين بالمحطة، والسيطرة على ألسنة اللهب وسط صدمة وذهول الجميع.ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، فإن العامل ارتكب فعلته لأسباب شخصية، بحسب بيان الشركة التي كان يعمل فيها، بينما قالت مصادر محلية إن حبيبته رفضته، وهي تعمل في سوبر ماركت بجوار المحطة، فأشعل النار في محطة الوقود انتقامًا منها.ونجح الأمن الداخلي في وقفه، قبل أن تؤكد شركة "ميدكو" أنها ستتقدم بدعوى قضائية ضده لما سببه من تلفيات بالمحطة وترويع المواطنين.ولاقى مقطع الفيديو الذي وثقه أحد الحاضرين انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وطالب مشاهِدوه بتوقيع أقصى عقوبة بحق العامل.