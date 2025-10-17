مقتل 3 أشخاص بتحطم طائرة

وقالت بلدية باث تاونشيب في بيان، إن الطائرة تحطمت قرابة الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، مضيفة أن جميع الركاب الثلاثة الذين كانوا على متنها، والذين لم تكشف هوياتهم بعد، عثر عليهم متوفين في موقع الحادث.وأظهرت صور التقطتها وسائل إعلام محلية تصاعد أعمدة من الدخان الكثيف وألسنة لهب من موقع التحطم المحاط بأشجار كثيفة، فيما لم تعرف بعد أسباب الحادث، بحسب البيان الرسمي للبلدية.وأكدت السلطات أن طاقما من هيئة الطيران الفيدرالية وصل إلى موقع الحادث للمشاركة في التحقيقات الجارية وتحديد أسباب التحطم.وقالت في منشور: "يرجى تجنب منطقة Peacock Road وClark Road، حيث سيتم إغلاقها بالكامل أثناء عمل فرق الإنقاذ والاستجابة الطارئة في الموقع".ولم تصدر أي تعليق رسمي على الحادث حتى ساعة إعداد هذا التقرير.