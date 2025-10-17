إسرائيل تحدد "خط أصفر" وتتوعد من يتجاوزه

ويهدف الإجراء الجديد إلى ترسيم الحدود على طول الخط الذي لا تزال قوات الجيش الإسرائيلي منتشرة فيه منذ وقف إطلاق النار، لمنع عناصر حركة "حماس" والمدنيين الفلسطينيين من الاقتراب من المنطقة، مع التشديد على أن أي محاولة لتجاوز هذا الخط ستقابل بإطلاق نار مباشر.وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق عدة طلقات تحذيرية خلال ليل الخميس وصباح الجمعة باتجاه عدد من الفلسطينيين المشتبه بهم الذين اقتربوا من القوات الإسرائيلية قرب "الخط الأصفر" داخل قطاع .وفي الوقت نفسه، واصلت القوات الإسرائيلية عملياتها الأمنية في مدن وجنين وأريحا وطولكرم في ، حيث "عثرت على أسلحة واعتقلت عددا من المشتبه بتورطهم في أنشطة وصفتها بالإرهابية".وبعد نحو عامين من الحرب في 7 أكتوبر 2023، توصلت و"حماس" إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ومن بين بنود الاتفاق خطوات إنسانية تشمل فتح معابر إدخال المساعدات، وتيسير دخول قوافل الإغاثة.كذلك تضمن الاتفاق تبادلا للرهائن، فقد أفرجت حماس عن جميع الرهائن الأحياء البالغ عددهم 20 رهينة، بينما التزمت إسرائيل بالإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين.كما سلمت حماس عددا من الجثامين الأسرى الإسرائيليين، بينما لا تزال بعض الجثامين مفقودة بسبب الدمار الهائل والأماكن التي يصعب الوصول إليها.