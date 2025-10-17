رهينة إسرائيلي ادعى انه "عراقي" للخلاص من "غضب حماس".. ما القصة؟

وقال والد الجندي تامر نمرودي، 18 عاما الذي اخذ ضمن الرهائن في 7 أكتوبر من قبل مقاتلي حركة حماس، انه انتحل "هوية عراقية"، لتضليل حماس، واصفا إياها بأنها "خطوة رائعة"، بحسب وسائل اعلام اسرائيليةوقال والد الرهينة القتيل عقب جنازة ابنه في مقبرة كفار سابا العسكرية، قال نمرودي انه "أثناء نقلهم إلى مع أربعة مسلحين من حماس، سأل المسلحون احد الجنود الرهائن من أين هو، قال: " " فتعرض للضرب والشتائم، وعندما سألوا ابني تامر، قال بهدوء: "أنا من ".وعلى ما يبدو أن أسئلة حماس تركز على "من اين اصلك كيهودي" قبل ان تأتي لاحتلال الأراضي الفلسطينية، لذلك فالقول "من إسرائيل" تعتبر إجابة غير صحيحة بالنسبة لحماس لانه ليست دولة، بل دولة مستحدثة.