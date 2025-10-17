بعد 10 سنوات على اعتقاله.. القضاء اللبناني يعقد اول محاكمة لنجل القذافي بقضية تغييب السيد موسى الصدر

ويواجه ، تهما بالتكتم على معلومات تتعلق بمصير الإمام ورفيقيه وعباس بدر الدين الذين فُقدوا في العاصمة عام 1978، وكان هانيبال في الثالثة من عمره من وقوع الحادثة، لكن التهم توجه اليه بصفته يمتلك معلومات وساهم في تغييب المعلومات في السنوات اللاحقة بصفته ابن العائلة الحاكمة، بحق هذه القضية التي لم تحسم ولا تزال سرا منذ حوالي نصف قرن.وسيمثل أمام المحقق العدلي القاضي ، بناءً على طلب عائلة الإمام المغيّب السيد موسى ، وستكون جلسة الاستجواب المرتقبة تتجاوز طابعها القضائي البحت، حيث تحولت من اعقد القضايا القانونية والسياسية في منذ سقوط نظام القذافي عام 2011.في 2015 ظهر اسم القذافي فجأة في بعد اختطافه من الأراضي السورية على يد مجموعة اقتادته الى لبنان وتم تسليمه للسلطات الأمنية وتوقيفه منذ ذلك الحين في السجون ، وخلال إحدى جلسات استجوابه، كشف القذافي الابن أن الإمام الصدر كان محتجزًا في منطقة جنزور طرابلس الغرب حتى عام 1982، ثم نُقل إلى سبها ومنها إلى سرت.توقف عن الادلاء بالمزيد من المعلومات، واشترط الافراج عنه مقابل تقديم معلومات إضافية، ما عزز قناعة القاضي حمادة بوجود معرفة دقيقة لديه بمسار القضية، انطلاقًا من موقعه داخل الدائرة الضيقة للنظام الليبي وارتباطه الوثيق بالملف اللبناني، خصوصًا بعد زواجه من سيدة لبنانية وتولّيه مسؤوليات مرتبطة بالشأن اللبناني.استند التحقيق اللبناني إلى قاعدة أن لدى هانيبال القذافي، بحكم موقعه العائلي والسياسي، معلومات أساسية يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة، فتمّ توقيفه، غير أن عدم تعاونه مع القضاء أطال أمد احتجازه، وأدخل الملف في متاهة قانونية معقدة، بحسب وسائل اعلام لبنانية.وفي عام 2017، وأثناء إحدى جلسات الاستجواب، تطاول القذافي على القاضي زاهر حمادة ووجّه إليه إهانات، ما دفع الأخير إلى الادعاء عليه، ومنذ ذلك التاريخ، لم تُعقد أي جلسة استجواب جديدة، لتأتي جلسة اليوم كأول مثولٍ له أمام المحقق العدلي بعد انقطاعٍ طويل عن مسار التحقيق.