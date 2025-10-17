شابة تموت مرتين.. لحظات مرعبة داخل مسجد

وأثارت عودة الفتاة إلى الحياة حالة من الفزع والفوضى بين المصلين داخل المسجد بمديرية الحداء جنوبي ، قبل أن يدرك الجميع أنها لم تمت، بل قد تكون تعرضت لغيبوبة.وسارع ذووها بنقلها إلى المستشفى، لكن فرحة الأسرة بعودة ابنتهم الشابة تلاشت سريعاً بعد أن تأكد لهم أنها فارقت الحياة بشكل نهائي.ولم تتضح بعد أسباب وفاة الفتاة للمرة الثانية، حيث بذل الأطباء جهودًا مضاعفة لإنعاش قلبها واستعادة النبض مجددًا، إلا أن المحاولات لم تثمر.ويفسّر ما حدث للفتاة في المرة الأولى بأنه قد يكون من الحالات الطبية النادرة المعروفة باسم "الوفاة الكاذبة"، حيث يتوقف القلب والتنفس مؤقتاً، ما يجعل المصاب يبدو وكأنه فارق الحياة رغم إمكانية إنقاذه.وتسلّط الحادثة الضوء على أهمية التأكد الطبي الدقيق من الوفاة قبل الشروع في أي إجراءات للدفن.