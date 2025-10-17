عراقية تفقد جنينها في شهره السادس بعد طعنات زوجها في تركيا

وذكرت وسائل إعلام محلية، إن إصابة الأم العشرينية خطيرة وتتلقى العلاج في المستشفى بينما تأكد مقتل جنينها في شهره السادس.ووقعت الجريمة في محل تجاري في بلدة "سيلوبي" التابعة لولاية شرناق والقريبة من الحدود التركية العراقية.وفرَّ الزوج من مكان الجريمة، قبل أن تستعين الشرطة بطائرة مسيرة (درون) لرصد مكانه ومن ثم القبض عليه.ولن تتضح جنسية الزوج، لكن بين والعراق، تشهد ترابطاً عائلياً وزيجات مشتركة. كما لم تتضح دوافع الزوج في ارتكاب جريمته التي هزت بلدة "سيلوبي" الصغيرة ومحدودة عدد السكان.