الرئاسة اللبنانية تصدر تحذيرا من تسجيلات مزورة منسوبة لعون

وأكد في رئاسة الجمهورية اللبنانية أن هذه التسجيلات غير صحيحة، وأنها تعتمد تقنيات في خلق محتوى مزور لصوت وصورة الرئيس، مشددا على نفي أي صلة للرئيس بهذه المقاطع.كما حذر البيان مصنعي وناشري هذه الفيديوهات من الاستمرار في نشرها أو الترويج لها، مذكرا بأنها أعمال تزوير معلوماتي وجرائم يعاقب عليها القانون اللبناني، داعيا المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم تداول أو تصديق هذه التسجيلات المفبركة.يأتي التحذير في إطار تصاعد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تشويه صورة الشخصيات العامة، وتحذير السلطات الرسمية من مخاطر التضليل الإعلامي وانعكاساته الاجتماعية والسياسية.