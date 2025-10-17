ملف اختفاء الإمام موسى الصدر: إخلاء سبيل هانيبال القذافي بكفالة مع منعه من السفر

وانتهت جلسة استجواب أمام المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام ورفيقيه القاضي في قصر العدل بالعاصمة .ووفق وسائل إعلام لبنانية، حضر وكلاء الدفاع عن الإمام موسى ورفيقه جلسة هانيبال أمام القاضي زاهر حمادة.وتقول تقارير إن هانيبال القذافي، استُدرج إلى بحجة متابعة قضية شقيقه سيف أمام ، ليتم اختطافه، لاحقًا، من قبل مجموعة مسلحة طالبت بمعلومات عن اختفاء الإمام الشيعي موسى الصدر، والشيخ ، والصحفي .وأصدرت السلطات اللبنانية مذكرة توقيف بحق هانيبال على خلفية قضية اختفاء موسى الصدر، ورفضت طلبًا سوريًا بإعادة هانيبال على أساس أنه لاجئ سياسي، معتبرة أنه مطلوب في لبنان لتقديم معلومات حول القضية.وفي أغسطس/ آب 2016، رفعت عائلة الصدر دعوى قضائية ضد هانيبال بسبب دوره المزعوم، على الرغم من أنه كان يبلغ عامين فقط عند اختفاء الصدر العام 1978، مؤكّدًا أنه لم يكن متورطًا، وأن المعلومات الحقيقية بحوزة الليبي، آنذاك، جلود، وابن عم معبر القذافي، أحمد قذاف الدم.