البيت الأبيض: إذا استمر الإغلاق الحكومي شهرين فلن تكون هناك رواتب للموظفين

وفي وقت سابق، تعهد في بتجاوز أزمة الإغلاق الحكومي مع استمرار تسريح موظفي الوكالات الحكومية، ومواصلة دفع رواتب العسكريين وموظفي إنفاذ القانون الفيدراليين.وقال المكتب إنه "يبذل قصارى جهده لحسم الأمور والتغلب على تعنت الديمقراطيين. ادفعوا رواتب القوات، ورواتب موظفي إنفاذ القانون، واستمروا في تطبيق خفض القوة العاملة، وانتظروا".وأطلق مكتب الميزانية في البيت الأبيض جولة أولى من تخفيضات الوظائف يوم الجمعة، مما أدى إلى تسريح أكثر من 4000 موظف فيدرالي، وتصعيد المواجهة مع الديمقراطيين.وشكلت عمليات التسريح هذه أول عملية تسريح واسعة النطاق للموظفين الفيدراليين خلال فترة الإغلاق الحكومي في التاريخ الحديث، متجاوزةً بذلك عمليات الإجازات التي اتسمت بها عمليات الإغلاق السابقة.يذكر أن دخلت مرحلة الإغلاق الحكومي مع بداية العام المالي الجديد في أول أكتوبر الحالي بسبب فشل في تمرير قانون التمويل الحكومي المؤقت نتيجة الخلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمديد إعانات قانون الرعاية الصحية الأمريكي "أوباما كير".