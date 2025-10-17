لا حرة ولا نزيهة ولن نرسل مراقبين.. الاتحاد الأوروبي يقاطع انتخابات ميانمار

وتشهد ميانمار حربا أهلية دامية منذ أن أطاح الجيش عام 2021 الحكومة المدنية بزعامة أونغ سان سو تشي الحائزة نوبل للسلام.عشرات آلاف في ميانمار عالقون بنقطة اشتباك.. مخاوف منوأعلن الحاكم عن إجراء انتخابات في نهاية السنة، واصفا إياها بأنها خطوة نحو المصالحة.إلا أن جماعات معارِضة في ، من بينها برلمانيون سابقون أُطيح بهم في الانقلاب، دعت إلى مقاطعة الانتخابات.ورأى خبير ، توم أندروز، الانتخابات، "خطوة خادعة" تهدف إلى إضفاء على استمرار حكم الجيش.واعتبرت ممثلة لحقوق الإنسان، كاسيا أولونغرين، أن الانتخابات المُقررة "لا حرة ولا نزيهة نظرا إلى طريقة تنظيمها"، مشددة على "عدم إمكان اعتبارها انتخابات حقيقية ونزيهة".وأضافت المسؤولة الهولندية في حديث لوكالة "فرانس برس" في العاصمة الماليزية كوالالمبور، "لهذا السبب (...) لن نرسل مراقبين".ومن المقرر عقد قمة في كوالالمبور الأسبوع المقبل لرابطة دول جنوب (آسيان) يُتوقع أن تُبحث خلالها مسألة إرسال مراقبين باسم الرابطة التي تضم عشر دول.وقالت أولونغرين: "ندعو كل الدول المجاورة، ومن بينها دول آسيان، إلى الضغط بقوة وحزم من أجل تغيير المسار" في ميانمار التي تشكّل "مصدر عدم استقرار للمنطقة بأسرها".وسبق لصحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" الحكومية، أن أفادت بأن وزير الخارجية الماليزي "تعهد إرسال فرق لمراقبة الانتخابات في بورما".ويُتوقع إعلان النتائج بحلول نهاية يناير/كانون الثاني 2026.