كفالة 11 مليون ومنع من السفر.. لبنان يُخلي سبيل نجل القذافي

وأفادت الرسمية بأن المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام ، القاضي ، وافق على إخلاء سبيل مقابل كفالة قيمتها 11 مليون دولار ومنعه من السفر.واعتُقل هانيبال على الحدود عام 2015، واتهمه اللبناني بإخفاء معلومات عن مصير الإمام موسى ، وهو رجل دين شيعي لبناني اختفى خلال رحلة إلى ليبيا عام 1978.وجاء القرار بعد أيام من تحرك قضائي ليبي لإطلاق مبادرة لتشكيل ائتلاف قانوني وحقوقي للمطالبة بالإفراج عن هانيبال .وأكدت جمعية أعضاء الهيئات القضائية في ليبيا أن خطوتها تأتي في ظل ما وصفته بـ"تنصل الجهات الرسمية والمجتمع الدولي من مسؤولياتهم تجاه مواطن ليبي يتعرض لانتهاكات جسيمة"، على حد وصفها.وأضافت الجمعية، في بيانها، أن النداء يأتي من منطلق وطني وإنساني بعيدًا عن أي اصطفاف سياسي أو شخصي، مشددة على أن صمت المؤسسات المعنية لا يُعفيها من المسؤولية، وأن الدفاع عن حقوق أي مواطن ليبي هو واجب وطني لا يسقط بالتقادم.وقبل أيام، كشفت تقارير إخبارية عن نقل هانيبال القذافي إلى المستشفى بشكل عاجل بسبب عارض صحي تعرض له داخل سجنه بمقر قوى الأمن الداخلي في .ووفقًا للتقارير، فإن الحالة الصحية لهانيبال تدهورت مع إصابته بالتهابات شديدة في الرئة والكبد، وهو ما دفع الأطباء لإبقائه في المستشفى، وهي المرة الأولى التي ينام فيها خارج زنزانته منذ 10 سنوات.ويقول هانيبال إنه ضحية للظلم ومتهم بتهمة لم يقترفها، إذ كان عمره لا يتجاوز العامين وقت اختفاء موسى الصدر.