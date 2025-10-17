لتنفيذ بنود اتفاق غزة.. حماس تدعو الوسطاء للضغط على إسرائيل

الصفحة الرئيسية
روسيا تعلن إسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
المزيد
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
2025-10-17 | 11:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
90 شوهد
حثت حركة "حماس" الوسطاء الإقليميين والدوليين على تكثيف جهودهم للضغط على
إسرائيل
من أجل تنفيذ المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع
غزة
.
وشددت "حماس" على أهمية فتح المعابر، ودخول المساعدات الإنسانية، وبدء عملية إعادة الإعمار واستكمال الانسحاب الإسرائيلي، إلى جانب تشكيل إدارة محلية لإدارة شؤون القطاع.
وأكدت الحركة في بيان رسمي أنها لا تزال ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة مشتركة من
مصر
وقطر وتركيا، في إطار خطة سلام تبناها الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
. ورغم التهدئة النسبية على الأرض، إلا أن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل عدة، من أبرزها اتهامات إسرائيلية لحماس بالتباطؤ في تسليم جثث رهائن، الأمر الذي نفته الحركة، مشيرة إلى أن العملية "معقدة وتتطلب وقتا وإجراءات ميدانية دقيقة".
وكانت
إسرائيل
قد أعلنت الخميس استعدادها لإعادة فتح معبر رفح الحدودي مع مصر للسماح بحركة الفلسطينيين، لكنها لم تحدد جدولا زمنيا لذلك، وسط استمرار تبادل الاتهامات مع حماس بشأن "انتهاكات مزعومة" لوقف إطلاق النار.
في المقابل، طالبت حماس الوسطاء بضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشكل متكامل، ورفضت محاولات "تجزئة الاتفاق أو استخدام القضايا الإنسانية كوسيلة ضغط سياسي".
وتشمل البنود العالقة في الاتفاق قضايا جوهرية أبرزها: نزع سلاح حماس وهو مطلب إسرائيلي رئيسي ترفضه الحركة بشكل قاطع، وشكل الحكم المستقبلي في
غزة
، في ظل غياب توافق فلسطيني داخلي بين حماس والسلطة الفلسطينية بشأن آليات إدارة القطاع بعد الحرب.
وتؤكد مصادر مطلعة أن الوسطاء يعملون على صياغة تفاهمات جزئية لتجاوز التعقيدات الراهنة، إلا أن التقدم لا يزال هشا، في ظل التوترات السياسية الإقليمية والخلافات الجوهرية بين أطراف النزاع.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على غزة الذي بدأ في أكتوبر 2023 واستمر لسنتين تقريبا، مخلّفا آلاف الضحايا ودمارا واسعا في البنية التحتية للقطاع. وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بعد ضغوط دولية مكثفة، لكن تنفيذه على الأرض لا يزال يواجه تحديات، في ظل هشاشة الثقة بين الطرفين وغياب ضمانات دولية حاسمة.
بعد موافقة حماس.. أبرز بنود مقترح وقف الحرب
12:29 | 2025-08-18
12:29 | 2025-08-18
حماس تسلّم ردها للوسطاء على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة
05:02 | 2025-07-24
05:02 | 2025-07-24
حماس تكشف تفاصيل اتفاق إنهاء الحرب في غزة
14:10 | 2025-10-09
14:10 | 2025-10-09
إسرائيل: نعمل من أجل التنفيذ السريع للبند الأول بخطة ترامب
12:04 | 2025-10-05
12:04 | 2025-10-05
حماس
غزة
اسرائيل
السلطة الفلسطينية
دونالد ترامب
إسرائيل
الجوهر
دونالد
ترامب
النزا
تركيا
رسالة إيرانية روسية صينية مشتركة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.. هذا مضمونها
15:37 | 2025-10-17
15:37 | 2025-10-17
عائلة السيد موسى الصدر: فوجئنا بقرار إخلاء سبيل القذافي
15:35 | 2025-10-17
15:35 | 2025-10-17
بنزيما يضيع على الاتحاد فرصة اعتلاء صدارة الدوري السعودي
14:40 | 2025-10-17
14:40 | 2025-10-17
زيلنسكي: نحتاج إلى صواريخ توماهوك لأنها تتكامل مع مسيّراتنا
14:12 | 2025-10-17
14:12 | 2025-10-17
ترامب يؤكد إمكانية وقف الحرب الروسية - الاوكرانية
13:57 | 2025-10-17
13:57 | 2025-10-17
ايران.. عودة الحياة لبركان بعد خموده بـ710 آلاف عام
13:44 | 2025-10-17
13:44 | 2025-10-17
